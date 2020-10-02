НАПК в который раз зовет для объяснений нардепа Герегу из-за продажи масок чиновникам

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в очередной раз вызывает нардепа Александра Герегу, чтобы он объяснил, почему груз из Китая для борьбы с коронавируса его компания предлагала приобрести чиновникам и нардепам.

Источник: сообщение НАПК

Дословно: "24 апреля в Киев из Китайской Народной Республики прибыл самолет "Мрия" с грузом, заказанным компанией "Эпицентр К". Одним из конечных бенефициарных владельцев этой компании является Александр Герега. Среди доставленного товара были одноразовые медицинские маски и медицинская одежда, защитные очки и другие противоэпидемические товары".

Детали: В то же время уже 28 апреля нардеп прислал мэру столицы Виталий Кличко письмо с предложением приобрести этот товар. Такие же письма получили глава Харькова Геннадий Кернес и мэр Днепра Борис Филатов.

"Эти действия народный депутат Александр Герега совершил в условиях реального конфликта интересов, что является административным правонарушением, связанным с коррупцией", – утверждают в НАПК.

Там считают, что имеют достаточно доказательств для составления протокола об административном правонарушении нардепом.

"Для реализации процессуальных прав лица, привлекаемого к административной ответственности, НАПК приглашает Александра Герегу прибыть в любое удобное время в течение рабочего дня 12, 13 или 15 октября", – подытожили в агентстве.

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