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В ЕС запустили систему взаимодействия мобильных COVID-приложений

Понедельник, 19 октября 2020, 20:10
 

В Европейском союзе запустили систему взаимодействия мобильных приложений для отслеживания контактов и цепочек заражения COVID-19.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

После пилотной фазы с понедельника к системе подключились первые национальные приложения: Corona-Warn-App в Германии, tracker COVID в Ирландии и Immuni в Италии.

Их загрузили в общей сложности около 30 миллионов человек, что составляет две трети загрузок приложений в ЕС.

"Многие государства-члены запустили приложения для добровольного отслеживания контактов и предупреждения, и Комиссия поддержала их, чтобы эти приложения могли безопасно взаимодействовать друг с другом. Свободное передвижение является неотъемлемой частью Единого рынка – система Gateway способствует этому, помогая спасать жизни", - сказала комиссар по единому рынку Тьерри Бретон.

Большинство государств ЕС решили запустить приложение для отслеживания контактов и предупреждения COVID-19. В общей сложности 20 приложений, основанных на децентрализованных системах, могут взаимодействовать через европейский "Шлюз".

"Шлюз" обеспечивает бесперебойную работу приложений за пределами страны. Таким образом, пользователям нужно будет установить только одно приложение, и когда они отправятся в другую участвующую европейскую страну, они по-прежнему будут получать пользу от отслеживания контактов и получения предупреждений, будь то в своей стране или за рубежом.

Отмечается, что система не позволяет идентифицировать отдельных лиц, а также отслеживать местоположение или перемещение устройств, а сама информация зашифрована, хранится в минимальном объеме и только до тех пор, пока это необходимо для отслеживания инфекций.

Европейская правда

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