В Раде предлагают голосовать за евроинтеграционные проекты в отдельные дни

В Верховной раде предлагают определять так называемые "Дни Европейского Союза", в которые будут голосовать за евроинтеграционные законопроекты.

Как пишет "Интерфакс-Украина", такое предложение для евроинтеграционного комитета озвучил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Я хотел бы обратиться к представителям комитета по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, чтобы мы иногда устраивали в Верховной раде" Дни Европейского Союза "... У нас много обязательств, которые не только наши обязательства, но и меры по улучшению состояния экономики и других сфер - что мы все же проводили голосование по эти необходимые законопроекты ", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета Верховной рады 19 октября.

Напомним, недавно вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции сообщила, что правительство и профильные министерства готовятся презентовать около 10 новых законопроектов, необходимых для выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Среди них - законопроекты об энергетической эффективности, о защите прав потребителей, а также по защите интеллектуальной собственности и комплексные изменения в таможенное законодательство.

Сейчас в Верховной раде зарегистрировано около 20 евроинтеграционных законопроектов.

Европейская правда