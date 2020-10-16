Бизнес назвал главные задачи для нового главы Госпродпотребслужбы

Европейская бизнес ассоциация назвала топ-8 главных задач для нового главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, в частности, формирование профессиональной команды ведомства, поддержка украинских экспортеров на международных рынках и диджитализацию услуг.

Об этом говорится в пресс-релизе Ассоциации.

"Ассоциация приветствует назначение нового руководства Госпродпотребслужбы и надеется на продолжение эффективного взаимодействия с ведомством и внедрение структурных изменений в системе продовольственной и непродовольственной безопасности, защиты прав и интересов потребителей.

Создание Госпродпотребслужбы в 2014 году стало важным событием, которое было одобрительно воспринято бизнесом. В то же время в течение последнего года служба работала без руководителя, поэтому накопился целый ряд вопросов, требующих особого внимания со стороны нового главы ведомства", - заявили в ассоциации.

Среди заданий, которые назвали члены ассоциации, в частности, формирование профессиональной команды службы и поддержка украинских экспортеров на международных рынках.

"В течение последних лет наблюдается тенденция к увеличению продаж сельскохозяйственных культур на рынок Китая и азиатских стран.

Учитывая перспективность этого направления, зерновое сообщество считает нужным и дальше развивать сотрудничество с КНР по поставкам зерновых культур, в частности в направлении расширения перечня сельхозпродукции, экспортируемой из Украины в КНР, и упрощение процедуры экспорта ячменя", - говорится в сообщении.

Также среди топ-задач, по мнению ЕБА, диджитализация информации и государственных услуг, в частности в зерновой отрасли.

"Речь идет о присоединении к системе электронного обращения фитосанитарных сертификатов и внедрение электронных сервисов подачи документов", - пояснили в ассоциации.

Кроме этого, в ЕБА заявили о необходимости получения сроков выдачи заключений санитарно-эпидемиологической экспертизы и разработки методологических рекомендаций относительно трактовки правильности маркировки непищевых продуктов.

Также члены ассоциации акцентировали внимание на предотвращении фальсификации молочной продукции, подачи заявки на членство в международной организации PIC/S и обновлении инструкций лечения и профилактики болезней животных по европейским процедурам.

Напомним:

13 октября на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины было принято решение о назначении Владиславы Магалецкой на должность главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Экономическая правда