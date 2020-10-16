В Фонде гарантирования заявили, что требования кредиторов банка "Аркады" принимают до конца октября

Фонд гарантирования вкладов напомнил вкладчикам банка "Аркада", которые имели на счетах средства больше гарантированной суммы 200 тыс грн, а также других кредиторов на то, что их требования к банку принимаются до 30 октября 2020 года включительно.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"Заявить кредиторские требования в срок могут юридические и физические лица, имеющие документально подтвержденные требования к банку по его обязательствам", - говорится в сообщении.

"Для подачи своих требований к банку необходимо направить письменное заявление кредитора. Образец такого заявления размещен на сайте Фонда в разделе "Кредиторам". Также заявить свои кредиторские требования можно непосредственно в банке.

На основании поданных заявлений и документов уполномоченным лицом Фонда на ликвидацию банка "Аркада" будет сформирован реестр требований кредиторов, требования каждого кредитора будут отнесены к определенной очереди погашения, определенной законодательством", - пояснили в Фонде.

Отмечается, что после утверждения Фондом реестра акцептованных требований кредиторов соответствующую информацию разместят на сайтах Фонда и банка "Аркада", а также в помещениях банка.

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Напомним:

Фонд гарантирования начал ликвидацию банка "Аркада", которая продлится три года - до 24 сентября 2023 включительно.

Фонд гарантирования вкладов физлиц продолжает виплачивать гарантированное возмещение вкладчикам неплатежеспособного банка "Аркада" в пределах 200 тысяч гривен - по состоянию на 12 октября 2020 года вкладчики получили средства на сумму более 100 млн грн.

Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ "АРКАДА" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.

Более 90% вкладчиков банка "Аркада" (более 5000 человек) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн.

Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 285 млн грн.

В НБУ отмечают, что вывод АО АКБ "АРКАДА" с рынка не связан с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика".

Крупнейшим акционером банка (по состоянию на 1 июня 2020 года) был Константин Паливода с долей 74,80%.

Правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада".