В Австрии задержали украинца, разыскиваемого за кражу миллионов евро
В Вене задержали украинца, подозреваемого в хищении миллионных кредитов во время банковской службы в Украине.
Об этом пишет австрийское издание Kurier.
"Следователи Венского управления криминальной полиции задержали в Вене мошенника, который скрывался с 2014 года", - информирует издание.
Мужчина находился в розыске по международному ордеру на арест по обвинению в хищении кредитов на сумму около 9 млн евро, которые он присвоил в качестве банковского служащего в Украине в период с 2012 по 2014 год.
Он бежал за границу после преступления и использовал поддельные документы.
Теперь 45-летний украинец задержан в Вене. Он находится под стражей и вскоре будет экстрадирован, подчеркивает издание.
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