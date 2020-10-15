Рожкова о Совете НБУ: Это такой себе "троянский конь" внутри Нацбанка

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что сейчас вопрос повестки дня Совета НБУ и даты заседаний держатся в тайне, тем самым создается неопределенность - по ее словам, Совет НБУ - это такой себе "троянский конь" внутри Нацбанка.

Об этом она сказала в интервью liga.net.

"Я бы не отождествляла позицию отдельных членов Совета НБУ и главы. Давление со стороны главы Совета Богдана Данилишина продолжается уже не первый год. В этом смысле понятно, с кем у него "one voice policy": с теми, кто говорит о зависимости НБУ от МВФ, призывает включать печатный станок, помириться с олигархами и прочее. Нас это не удивляет", - отметила Рожкова.

В то же время на вопрос, известно ли ей, какие вопросы будут рассматривать на заседании Совета НБУ 16 октября, Рожкова ответила, что нет.

"Если раньше мы всегда знали, когда будут проходить заседания, понимали повестку дня, то сейчас все происходит в тайне.

Я считаю, что это не соответствует принципам корпоративного управления и уж точно не идет на пользу нашей экономике - мы создаем неопределенность там, где ее нет и не должно быть. Получается, Совет НБУ - это такой себе "троянский конь" внутри Нацбанка", - добавила она.

Напомним:

Совет Национального банков 5 октября объявили выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия, уволенного в августе.

Рожковой и Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений, заявил член Совета Национального банка Василий Горбаль.

В Международном валютном фонде заявили, что обеспечение ответственности правления НБУ должно происходить согласно принципам управления Нацбанком.

Посольство США в Украине разделяет обеспокоенность МВФ по поводу недавнего голосования Совета НБУ по поводу выговора заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.