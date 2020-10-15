Фонд госимущества выставил на аукцион еще два объекта "Укрспирта"

Фонд госимущества 14 октября объявил о проведении аукциона по приватизации Мариливского МПД и Козловского МПД.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что приватизационный аукцион по первому объекту состоится 12 ноября, стартовая цена - 54,7 млн грн. Объект расположен в Чертковском районе Тернопольской области, в поселке Нагорянка.

В то же время аукцион по приватизации Козловский МПД состоится 13 ноября со стартовой ценой 37,6 млн грн.

"Актив находится в Козивском районе Тернопольской области в пгт Козлов, в 30 км от Тернополя", - говорится в сообщении.

Напомним:

Фонд госимущества 15 октября провел приватизацию первого объекта ГП "Укрспирт" - Немировского МПД, завод за 55,08 млнгрн приватизировало ООО "ЛВН ЛИМИТЕД".

Согласно реестру, ООО "ЛВН ЛИМИТЕД" зарегистрировано в Виннице и имеет филиал в Немирове.

Основателем компании указана "НЕМИРОФФ ИНТЕЛЛЕКТЬЮАЛ ПРОПЕРТИ ИСТЕБЛИШМЕНТ" (Лихтенштейн), среди конечных бенефициаров - Яков Грибов, Анатолий Кипиш и Белла Финкельштейн.

Экономическая правда