Фонд госимущества выставил на аукцион еще два объекта "Укрспирта"
Фонд госимущества 14 октября объявил о проведении аукциона по приватизации Мариливского МПД и Козловского МПД.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Отмечается, что приватизационный аукцион по первому объекту состоится 12 ноября, стартовая цена - 54,7 млн грн. Объект расположен в Чертковском районе Тернопольской области, в поселке Нагорянка.
В то же время аукцион по приватизации Козловский МПД состоится 13 ноября со стартовой ценой 37,6 млн грн.
"Актив находится в Козивском районе Тернопольской области в пгт Козлов, в 30 км от Тернополя", - говорится в сообщении.
Напомним:
Фонд госимущества 15 октября провел приватизацию первого объекта ГП "Укрспирт" - Немировского МПД, завод за 55,08 млнгрн приватизировало ООО "ЛВН ЛИМИТЕД".
Согласно реестру, ООО "ЛВН ЛИМИТЕД" зарегистрировано в Виннице и имеет филиал в Немирове.
Основателем компании указана "НЕМИРОФФ ИНТЕЛЛЕКТЬЮАЛ ПРОПЕРТИ ИСТЕБЛИШМЕНТ" (Лихтенштейн), среди конечных бенефициаров - Яков Грибов, Анатолий Кипиш и Белла Финкельштейн.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua