После местных выборов ОТГ получат более 2 миллионов гектаров сельхозземель – Петрашко
С 26 октября все объединенные территориальные общины постепенно получат в коммунальную собственность более 2 млн гп земель, из которых почти 1 млн га свободных земель.
Об этом в комментарии, предоставленном ЭП, заявил министр экономики Игорь Петрашко.
"Именно люди на местах лучше знают как эффективно использовать земельный ресурс, развивать регион, наполнять местные бюджеты и создавать новые стандарты жизни.
Для успешной реализации земельной реформы мы до конца года ожидаем принятия важных законопроектов - 2194 и 2195, направленных на дерегулирование в сфере земельных отношений и внедрение электронных аукционов. Важно, что фермеры остаются в фокусе земельной реформы и имеют льготные условия для доступа к землям", - сказал он.
По словам министра, правительство продолжает системную поддержку аграрной отрасли, концентрируя ее в наиболее важных отраслях.
Напоминаем:
Президент Владимир Зеленский в четверг подписал указ о передаче земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность.
Ранее сообщалось, что после местных выборов, которые назначены на 25 октября 2020 года, территориальным общинам передадут в собственность все земли сельскохозяйственного назначения, которые должны принадлежать ОТГ, но на сегодняшний день находятся в государственной собственности; это более 2 млн га земель.
В рамках децентрализации в сфере земельных отношений Госеокадастр с 1 февраля 2018 года осуществляет передачу государственных сельхозземель в коммунальную собственность объединенных территориальных общин.
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Экономическая правда
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