Рожкова о выговоре: Решение Совета НБУ стало неожиданностью, никаких коммуникаций на эту тему не было

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, комментируя ситуацию с выговором, заявила, что решение Совета НБУ стало для нее и Дмитрия Сологуба большой неожиданностью, никаких коммуникаций с ними на эту тему не было.

Об этом она сказала в интервью liga.net.

"Согласно последней официальной коммуникации НБУ, я и Дмитрий Сологуб продолжаем выполнять свои обязанности. По состоянию на сегодня (разговор состоялся 12 октября - ред.) - да, я работаю", - отметила Рожкова.

Она добавила, что пока не писала заявление об отставке и не думала об этом после выговора.

По ее словам, причин для выговора не было.

"Причин для этого не было. Закон о Национальном банке 2015 заложил основы для создания в Украине реально независимого центрального банка. Для того, чтобы он действительно был таким, нужна преемственность политик и реальная независимость правления.

Когда никто из членов правления не боится высказывать свое мнение, даже если оно не сходится с мнением других. Иначе коллегиальность принятия решений можно поставить под сомнение, а правление превратится в орган для штамповки решений вместо площадки для дискуссий. Еще один момент: прозрачные коммуникации - краеугольный камень политик НБУ. От коммуникаций зависит, насколько рынок нас понимает. Все члены правления - это ключевые спикеры Национального банка. Поэтому мне сложно сказать, в чем проблема", - подчеркнула Рожкова.

Замглавы НБУ также отметила, что One Voice Policy не должна превращаться в Single Voice Policy.

"Это разные вещи. Мы действительно должны договариваться с членами нашей команды об определенных месседжах, которые даем на рынок. Когда мы давали с Дмитрием комментарий изданию Kyiv Post, мы не нарушили месседжи Национального банка", - сказала она.

"Вернемся к вопросам журналистов Kyiv Post. Они спрашивали о том, как по моему мнению, изменения в команде НБУ повлияют на принятие решений в сфере банковского регулирования и надзора. Во-первых, это моя прямая зона ответственности. Во-вторых, мы как члены правления несем одинаковую ответственность за сохранение независимости НБУ. В-третьих, комментарий полностью соответствовал политике "единого голоса".

По поводу обвинений в том, что комментарий Kyiv Post имел негативное влияние на наше сотрудничество с международными партнерами, отмечу, что наш комментарий прошел незамеченным для международного сообщества и внутреннего рынка в отличие от решения Совета Национального банка неделю назад. На решение Совета отреагировали и в МВФ, и в посольстве США. Вопрос - кто тогда больше навредил Национальному банку?", - подчеркнула Рожкова.

На вопрос, согласовуются ли комментарии в СМИ с кем-то еще в НБУ, она ответила, что все запросы проходят через департамент коммуникаций, идет обсуждение, как следует комментировать ту или иную тему.

Но, по ее словам, в случае с Kyiv Post произошел сбой, нормальных месседжей от департамента коммуникаций не было.

"Я считала, что нет смысла отказываться от комментариев: статья все равно бы вышла - с нами или без нас. Отказ комментировать - это тоже сигнал", - скзала Рожкова.

По ее словам, глава НБУ Кирилл Шевченко лично не объяснял, как она и Сологуб нарушили One voice policy.

Рожкова также подчеркнула, что после публикации Kyiv Post никаких коммуникаций с ней и Сологубом на тему выговоров не было, а решение Совета НБУ стало для них неожиданностью.

"Выговор - это очень серьезно. Но, думаю, все можно было решить по-другому - через нормальное взаимодействие. Я сторонник того, что все спорные вопросы должны обсуждаться. Это - признак нормального управления. В противном случае мы постоянно будем получать подобные "сюрпризы", которые точно не идут на пользу", - заявила первый заместитель главы НБУ.

"Нас немного огорчило, что глава тоже голосовал за выговор и недоверие нам с Сологубом. ​​Он даже не сообщил нам о принятом решении. Формально мы узнали об этом по коммуникациям главы Совета НБУ.

Мне кажется, что есть другой инструментарий - можно было просто поговорить, например. Наши отношения с Советом сложно назвать безоблачными. Но ранее глава НБУ всегда отстаивал позицию правления. Это голосование было примером, когда произошло кардинально не так", - подчеркнула она.

Напомним:

Совет Национального банков 5 октября объявили выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия, уволенного в августе.

Рожковой и Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений, заявил член Совета Национального банка Василий Горбаль.

В Международном валютном фонде заявили, что обеспечение ответственности правления НБУ должно происходить согласно принципам управления Нацбанком.

Посольство США в Украине разделяет обеспокоенность МВФ по поводу недавнего голосования Совета НБУ по поводу выговора заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.