Эксперт, которая установила 39 миллиардов убытков от «Роттердам+» заявила о давлении

Частный эксперты Ирина Педь, которая установила 39 млрд грн убытков от формулы "Роттердам плюс", заявила об осуществлении на нее давления со стороны адвокатов бывших подозреваемых по этому делу.

Об этом она сказала на брифинге, сообщает "Слово и дело".

По ее словам, это давление якобы осуществляли адвокаты бывших подозреваемых по делу "Роттердам плюс", в частности, топ-менеджеров группы компаний ДТЭК и бывших должностных лиц Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Педь и ее адвокат Валерий Буняк сообщили, что в отношении эксперта распространялись компрометирующие материалы в СМИ, а также инициировали уголовное производство.

Эксперт заявила, что адвокаты бывших подозреваемых по делу "Роттердам плюс" начали заявлять о ее некомпетентности и якобы, что эта экспертиза была проплачена НАБУ.

Адвокат Буняк также сообщил, что ранее указанные адвокаты имели хорошие отношения с Педь и заказывали у нее проведения экспертных исследований и благодарили за это.

По словам Педь и адвоката, они подали иск в суд на адвокатов фигурантов дела "Роттердам плюс" о защите деловой репутации, а также инициировали возбуждение уголовного дела по факту принуждения к отзыву экспертизы по делу "Роттердам плюс" (статья 386 Уголовного кодекса Украины).

"Особенно для меня печально, поучительно, наверное, что все эти странные утверждения относительно меня озвучиваются и поддерживается адвокатами, с которыми я имею достаточно длительные, успешные рабочие отношения", – подчеркнула Педь.

Знать больше: Заплати Ахметову и друзьям президента, или Формула с доходом на 24 миллиарда

Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

Напомним:

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко, ведущий дело со стороны САП, внес постановление о закрытии дела "Роттердам+".

Судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая отказала экс-нардепу Чумаку в удовлетворении жалобы на постановление прокурора САП Пономаренко о закрытии производства по "Роттердам +".

Как известно, в декабре 2016 года Окружной административный суд города Киева отказал в иске к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которым истец просил признать незаконным постановление НКРЭКУ об утверждении формулы "Роттердам+". Апелляционный админсуд и Высший админсуд оставили решение без изменений.

В марте 2016 года Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно с не, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.