Испания ужесточает правила о дискриминации в оплате труда по половому признаку
Правительство Испании приняло указ ужесточить правила в отношении дискриминации по признаку пола в оплате труда.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Документ требует от компаний раскрывать гендерную разбивку заработной платы сотрудников и устанавливать рамки для определения того, имеют ли разные должности одинаковую ценность.
"Идея предельно ясна: женщины должны получать такую же зарплату, как и мужчины, за выполнение одной и той же работы", - заявила министр по вопросам равноправия Ирен Монтеро.
По ее словам, правительство должно проявлять инициативу, чтобы пандемия коронавируса не усугубила гендерный разрыв в оплате труда.
"В этой чрезвычайной ситуации мы знаем, что восстановления экономики не будет, если мы не покончим с разрывом в оплате труда раз и навсегда", - сказала она.
По словам министра труда Иоланды Диас, компании, которые не раскрывают разбивку заработной платы по признаку пола, будут подвергаться штрафам в размере до 187000 евро.
С момента прихода к власти в январе коалиционное левое правительство Испании сделало защиту прав женщин краеугольным камнем своей политической программы.
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