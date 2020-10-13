Криклий предлагает Польше перейти на цифровые разрешения для автоперевозчиков

Украина рассчитывает на поддержку польской стороны в переходе на систему обмена цифровыми разрешениями и уже в ближайшее время готова начать первые пилотные проекты.

Об этом заявил Министр инфраструктуры Владислав Криклий во время выступления на украинском-польском экономическом форуме в Одессе.

"С прошлого года мы ввели электронную систему распределения разрешений, что убрало большинство вопросов и замечаний, которые были на рынке. Однако нам нужно сделать еще один шаг навстречу и здесь мы очень рассчитываем на поддержку польской стороны в переходе на систему обмена цифровыми разрешениями.

Мы будем первыми странами, которые это сделают. А это сделает невозможным бюрократию, ускорит обмен информацией и, что важно, улучшит торговые и экономические связи между нашими странами.

Со своей стороны, мы готовы реализовать первые пилотные проекты уже в ближайшее время", - сказал Криклий.

Министр инфраструктуры также акцентировал внимание на необходимости обеспечения украинских автоперевозчиков достаточным количеством разрешений и попросил поддержки со стороны польской стороны.