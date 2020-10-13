За год подешевели все овощи "борщевого набора" - Госстат

С сентября 2019 по сентябрь 2020 году в Украине подешевели все овощи "борщевого набора".

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Государственную службу статистики.

Все овощи "борщевого набора" с сентября 2019 по сентябрь 2020 подешевели: картофель - на 37,9%, до 9,08 грн за кг, репчатый лук - на 35,9% (до 5,73 грн за кг) свекла - на 21,5% (до 5,71 грн за кг) капуста - на 24,3% (до 6,01 грн за кг) морковь - на 3,6% (до 7,92 грн за кг).

Яблоки за указанный период подорожали на 31,5% и в сентябре 2020 году в среднем по Украине стоили 22,31 грн за кг.

Сахар за год подешевел на 1,8% и в сентябре 2020 стоил в среднем по стране 14,94 грн за кг, подсолнечное масло подорожало на 0,4%, до 35,10 грн за 1 л.

Как сообщалось, потребительские цены в сентябре 2020 против августа 2020 увеличились на 0,5%; против декабря 2019 - на 1,7%, против сентября 2019 - на 2,3%.

Всего за январь-сентябрь 2020 цены на потребительском рынке выросли на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года