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При Минцифры создадут Лабораторию инноваций: ищут консультантов

Вторник, 13 октября 2020, 15:50
 

При Министерстве цифровой трансформации в сотрудничестве и при поддержке ПРООН в Украине создадут Лабораторию инноваций - она ​​сначала будет работать с ноября 2020 по март 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Главная цель - внедрение инновационных методов поиска и внедрения решений в государственном секторе.

Эта лаборатория впервые запускается именно на базе Минцифры, где будет испытываться организационная модель лаборатории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Policy Lab ver 1.0 войдут три консультанта по вопросам инноваций.

Работа первичной экспертной группы из 3-х экспертов Policy Lab ver 1.0 будет включать (но не ограничиваться):

  • оказание консультативной поддержки и работа с Big Data - данными опросов или анализом результатов фокус-групп и, потенциально, большими данными от бизнеса;
  • тестирование идей и решений, чтобы выяснить, что работает, а что нет, когда речь идет о решении сложных проблем;
  • мобилизация партнерских отношений.

Лаборатория инноваций сначала будет работать с ноября 2020 по март 2021 года.

"Накопленные уроки и опыт, оцененнные в конце периода, будут способствовать продолжению участия или пересмотра методов сотрудничества", - добавили в Минцифры.

Экономическая правда

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Минцифра

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