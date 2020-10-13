Гетманцев о курсе гривни: Для роста до 32-33 грн за доллар до конца года нет оснований

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что не видит никаких оснований для роста курса доллара до 32-33 грн/доллар до конца года.

Об этом он сказал в интервью ТСН.

"Во-первых, пик выплат мы прошли. Во-вторых, у нас нет ни одного макроэкономического показателя, который бы свидетельствовал о давлении на гривню", - отметил Гетманцев.

"Печатать мы точно не будем. В этом нас заверил глава НБУ. Никаких основания говорить, что курс будет прыгать, нет. В чем тут есть нюанс? НБУ не таргетирует курс, не таргетирует инфляцию. По его подсчетам, инфляция у нас 4,5 % к концу года. Это не катастрофа.

И это абсолютно не будет иметь какого-то катастрофического влияния на курс. И НБУ, давайте отдадим ему должное, очень быстро реагирует на волатильность на валютном рынке. Происходят прыжки, они же могут быть по любым причинам. И НБУ компенсирует их валютными интервенциями. Поэтому они с этим очень профессионально справятся", - добавил нардеп.

Напомним:

28 сентября - 2 октября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 51,1 млн долларов.

21-25 сентября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 160,5 млн долларов.

В течение 14-18 сентября Нацбанк продал на межбанковском рынке 71 млн долларов.

15 сентября Национальный банк впервые с июля продал 35 миллионов долларов из резервов для сглаживания курсовых колебаний.