Зеленский подписал закон о моратории на банкротство бюджетных учреждений
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины из процедур банкротства" № 686-IX, который Верховная Рада приняла еще в июне.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Документ направлен на устранение недостатков Кодекса Украины из процедур банкротства и недопущения открытия производств по делам о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций.
Так, согласно подписанному закону, производство по делам о банкротстве должников - казенных предприятий и бюджетных учреждений, а также санация таких должников в открытии производства по делу о банкротстве не допускаются", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что закон позволит хозяйственным судам осуществлять производство по делам о банкротстве в установленные Кодексом процессуальные сроки, xnj стимулирует инвестиционную и кредитную сферы экономики.
Напомним:
5 июня Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2276 о внесении изменений в Кодекс из процедур банкротства, который, в частности, предусматривает мораторий на банкротство бюджетных учреждений.
В пояснительной записке говорится, что вступление в силу нового Кодекса процедур банкротства 21 октября 2019 года в первой редакции создало ряд рисков.
В частности, у кредиторов была возможность подать заявление об открытии производства по делу о банкротстве органов государственной власти, местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций.
Но в новой редакции закона такую возможность исключили.
Экономическая правда
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