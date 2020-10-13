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Зеленский подписал закон о моратории на банкротство бюджетных учреждений

Вторник, 13 октября 2020, 13:18
 

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины из процедур банкротства" № 686-IX, который Верховная Рада приняла еще в июне.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Документ направлен на устранение недостатков Кодекса Украины из процедур банкротства и недопущения открытия производств по делам о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций.

Так, согласно подписанному закону, производство по делам о банкротстве должников - казенных предприятий и бюджетных учреждений, а также санация таких должников в открытии производства по делу о банкротстве не допускаются", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что закон позволит хозяйственным судам осуществлять производство по делам о банкротстве в установленные Кодексом процессуальные сроки, xnj стимулирует инвестиционную и кредитную сферы экономики.

Напомним:

5 июня Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2276 о внесении изменений в Кодекс из процедур банкротства, который, в частности, предусматривает мораторий на банкротство бюджетных учреждений.

В пояснительной записке говорится, что вступление в силу нового Кодекса процедур банкротства 21 октября 2019 года в первой редакции создало ряд рисков.

В частности, у кредиторов была возможность подать заявление об открытии производства по делу о банкротстве органов государственной власти, местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций.

Но в новой редакции закона такую ​​возможность исключили.

Экономическая правда

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законодательство Зеленский банкротство

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