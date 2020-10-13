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Предпринимателям могут повысить штрафы за нарушение карантина до 51 тысячи – нардеп

Вторник, 13 октября 2020, 11:50
 

Председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что в Раду во время следующей сессии внесут законопроект, которым увеличат штрафы предпринимателям за несоблюдение карантинных норм.

Источник: нардеп Радуцкий в эфире Громадського радіо

Прямая речь: "Если, например, это торговый центр, то охрана не должна пускать людей без маски. Некоторые заведения не придерживаются ограничений, позакрывать мы их не можем, это неправильно, экономика не выдержит еще одного локдауна".

Детали: По его словах, речь идет о штрафах от 31 до 51 тысячи гривен за одно нарушение.

Радуцкий добавил, что на совещании у президента подготовили соответствующий законопроект, который уже прошел согласование в комитете.

Он также заявил, что основной целью совещания было уменьшение количества больных и не допустить ситуации, при которой страна вернется к локдауну.

Украинская правда

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