Предпринимателям могут повысить штрафы за нарушение карантина до 51 тысячи – нардеп

Председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что в Раду во время следующей сессии внесут законопроект, которым увеличат штрафы предпринимателям за несоблюдение карантинных норм.

Источник: нардеп Радуцкий в эфире Громадського радіо

Прямая речь: "Если, например, это торговый центр, то охрана не должна пускать людей без маски. Некоторые заведения не придерживаются ограничений, позакрывать мы их не можем, это неправильно, экономика не выдержит еще одного локдауна".

Детали: По его словах, речь идет о штрафах от 31 до 51 тысячи гривен за одно нарушение.

Радуцкий добавил, что на совещании у президента подготовили соответствующий законопроект, который уже прошел согласование в комитете.

Он также заявил, что основной целью совещания было уменьшение количества больных и не допустить ситуации, при которой страна вернется к локдауну.