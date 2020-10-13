В Европе Instagram не работал у 60% пользователей
Вторник, 13 октября 2020, 09:25
В работе соцсети Instagram произошел сбой: о проблемах в работе сервиса сообщили жители ряда стран Европы.
Источник: сервис Downdetector
Детали: 60% пользователей, которые почувствовали трудности в работе приложения, сообщили о сбоях в публикации историй.
В разделе Instagram сообщениям о неполадках пока нет упоминаний инцидента.
Что было раньше: В работе соцсети Телеграмм произошел сбой, о проблемах в работе сервиса сообщили жители Украины, Беларуси, России, Германии. Тогда причиной сбоя в работе приложения была неисправность аппаратного обеспечения.
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