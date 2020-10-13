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В Европе Instagram не работал у 60% пользователей

Вторник, 13 октября 2020, 09:25
 

В работе соцсети Instagram произошел сбой: о проблемах в работе сервиса сообщили жители ряда стран Европы.

Источник: сервис Downdetector

Детали: 60% пользователей, которые почувствовали трудности в работе приложения, сообщили о сбоях в публикации историй.

В разделе Instagram сообщениям о неполадках пока нет упоминаний инцидента.

Что было раньше: В работе соцсети Телеграмм произошел сбой, о проблемах в работе сервиса сообщили жители Украины, Беларуси, России, Германии. Тогда причиной сбоя в работе приложения была неисправность аппаратного обеспечения.

Украинская правда

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