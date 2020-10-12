В "Укроборонпроме" заявили, что бронемобили в Гладковского закупили еще при предыдущем руководстве

В "Укроборонпроме" заявили, что информация о том, что "Укроборонсервис" приобрел спецтехнику в "Богдан Моторс" Олега Гладковского является неточной, на самом деле предприятие закупило партию бронеавтомобилей почти два года назад - в январе 2019 года, при предидущем руководстве.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"На самом деле: "Укроборонсервис" закупил партию бронеавтомобилей почти два года назад - в января 2019 года - в рамках государственного оборонного заказа.

Контракт был на грани срыва, впрочем, благодаря совместным усилиям Укроборонпрома, Укроборонсервиса и Министерства обороны Украины, в частности заместителя министра Александра Миронюка, его удалось выполнить в полном объеме.

Кроме того, на бронеавтомобилях, в соответствии с пожеланиями заказчика, установили оборудование с буквой О1, успешно провели повторные испытания, а себестоимость одного автомобиля удалось снизить на 5,4 млн грн", - заявил директор "Укроборонсервиса" Владимир Воронин.

"Договор на закупку 6 бронированных машин между ГП "Укроборонсервис" (дочернее предприятие ГК "Укрспецэкспорт", входящего в состав Укроборонпрома) и дочерним предприятием "Автосборочный завод №2" ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" был заключен еще в январе 2019 года , то есть предыдущим руководством "Укроборонсервиса".

Сама закупка состоялась вне системы Прозорро, а подписанный контракт содержал только ориентировочную стоимость автомобилей", - пояснили в госконцерне.

Отмечается, что в 2020 году компания "Укроборонсервис" реанимировала и выполнила указанный контракт. По условиям договора, после поставки товара, стороны согласовывают окончательную стоимость продукции - на основании расчетно-калькуляционных материалов о фактических затратах.

"По результатам выполнения указанного контракта стоимость машин оказалась ниже, чем ожидаемая. 30 сентября этого года стороны заключили дополнительное соглашение, которым зафиксировали фактическую стоимость одной бронированной машины. Таким образом, стороны осуществили деятельность в рамках ранее заключенного договора", - добавили в компании.

"Таким образом, новая команда Укроборонпрома не закупала бронетранспортеры у "компании Гладковского", а лишь выполнила контрактные обязательства предприятия перед заказчиком - Министерством обороны Украины, и требования законодательства о закупках.

При этом, "Укроборонсервис" изготовил машины, стоимость которых оказалась дешевле ожидаемой стоимости по контракту, заключенному предыдущим руководством", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее сообщалось, что ГП "Укроборонсервис" заказало в ДочП "Автосборочный завод №1" ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" шесть бронемобилей за 44,49 млн грн.

Экономическая правда