В ЕС хотят улучшить условия для сезонных работников

Совет ЕС рекомендовала государствам Евросоюза и Еврокомиссии позаботиться об улучшении условий трудоустройства на сезонные работы. Эти рекомендации могут касаться и сезонных работников из Украины.

Об этом пресс-служба Совета сообщила в понедельник, передает dw.com

Сам документ, датированный 9 октября, содержит ряд рекомендаций, адресованных прежде всего государствам ЕС, ведь именно они ответственны за соблюдение трудового законодательства.

Одна из рекомендаций - обеспечить, чтобы полностью соблюдались европейские и национальные нормы по привлечению граждан третьих стран на сезонные работы и создания для них условий труда и проживания.

Для этого государства должны в оказывать работникам информацию об их правах и обязанностях на понятном им языке. Это может быть их родной язык или язык, который они, скорее всего, понимают.

Совет ЕС предлагает подумать над введением четких правил для агентств по трудоустройству на сезонные работы. Речь идет о том, чтобы эти агентства не могли собирать избыточную или незаконную плату за отправку людей в другую страну на сезонные работы.

По замыслу Совета ЕС, агентства должны предоставлять простым языком информацию о продолжительности трудоустройства, о том, как начисляется зарплата и или вычитается из нее оплата за квартиру, об условиях работы и оплате медицинской помощи.

В Совете ЕС хотят, чтобы схожие требования действовали и для агентств в странах за пределами Евросоюза.

Для этого в документе советуют государствам ЕС и Еврокомиссии ввести в соглашения с третьими странами положение о запрете нечестных практик рекрутирования сезонных работников, например, чтобы из них не собирали чрезмерную плату за трудоустройство на сезонные работы в ЕС.

Также в ЕС советуют позаботиться о том, чтобы сезонным работникам не выплачивали зарплату ниже стандарты страны, где они работают. Также они должны предотвратить "эксплуататорские практики" и торговлю людьми, которые поехали на сезонные работы.