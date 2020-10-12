Минэкономики хочет упростить получение лицензий для производителей крафтовых спиртных напитков

Минэкономики поддержало инициативу производителей крафтовых спиртных напитков и предложило упростить процедуры получения ими разрешительных документов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что соответствующий законопроект размещен для общественного обсуждения на сайте министерства (https://cutt.ly/fgrcGjR).

"Цель проекта закона - создание условий для развития рынка спиртных напитков и дистиллятов сельскохозяйственного происхождения, а также стимулирование развития малого предпринимательства в этой сфере", - говорится в сообщении.

Законопроектом, в частности, предлагают:

отнести к малым производителям дистиллятов тех субъектов хозяйствования, осуществляющих производство дистиллятов исключительно из собственного сырья и объем реализации готовых напитков в которых не превышает 10 тыс декалитров в год;

установить требования к материально-технической базе малых производителей дистиллятов и контроля за соблюдением установленных требований;

предоставить право субъектам хозяйствования, которые получили лицензию на производство дистиллятов, осуществлять оптовую торговлю ими без получения отдельной лицензии;

предусмотреть ответственность за превышение предельного объема реализации спиртных напитков, установленного для малых производителей дистиллятов.

"На сегодняшний день условия и стоимость получения разрешительных документов одинаковы как для крупных компаний, так и для небольших производителей, что сдерживает развитие малого и среднего бизнеса.

Этот проект закона подготовлен на запрос бизнеса и является продуктом сотрудничества с крафтовыми производителями дистиллятов и спиртных напитков", - добавили в Минэкономики.

Экономическая правда