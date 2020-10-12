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Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

Понедельник, 12 октября 2020, 13:54
 

12 октября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:30 установились на уровне 28,25 - 28,27 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,25 - 28,27 гривни;

Евро - 33,35 - 33,37 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,16 - 28,37 гривни. Евро покупают по 33,03 гривни, продают по 33,44 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,24 - 28,31 гривни, евро - 33,10 - 33,29 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 28,24 - 28,30, евро - 33,18 - 33,28 гривни.

Напомним:

12 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,25 гривни.

Экономическая правда

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