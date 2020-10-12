Неблагоприятная погода: зерновая ассоциация снизила прогноз урожая

Украинская зерновая ассоциация в октябрьском отчете снизила прогноз валового сбора урожая зерновых и масличных культур в 2020/2021 МГ из 95,6 млн т до 87,5 млн т из-за неблагоприятных погодных условий для урожая поздних культур.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации.

Прогноз экспорта в текущем сезоне снижен с 56,3 до 53,9 млн. т.

Также из-за погоды существенно уменьшено показатель прогноза урожая кукурузы до уровня 32,5 млн т (по сравнению с сентябрьским прогнозом - 35,3 млн т.).

При этом, экспорт кукурузы прогнозируется на уровне 27,2 млн т. (ранее - 29 млн. т).

УЗА

Также значительно снижено прогноз валового урожая подсолнечника с 16,1 млн т до 12,9 млн т за счет снижения урожайности из прогнозных 2,5 т/га до 2 т/га из-за неблагоприятных погодных условий.

Кроме того, УЗА в новом отчете провела уточнения оценки объемов урожая пшеницы - показатель снижен с 26,6 млн. т до 25,3 млн т.

При этом оценка экспорта пшеницы остается на уровне 17,5 млн т, как и было договорено в Меморандуме между участниками рынка и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Снижении потерпел также показатель производства ячменя - 8 млн. т (в сентябрьском отчете оценка была 8,3 млн т) и его экспорта - 4,2 млн т (в сентябрьском отчете - 4,5 млн т).

Украинские аграрии продолжают подготовку к предстоящему сезону и уже засеяли 47% или 3,85 млн га из прогнозируемых 8,1 млн. га под озимыми культурами.

Последние осадки почти по всей территории страны улучшили увлажненность почвы для сева и прорастания озимых культур.