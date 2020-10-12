Предприятие "Укроборонпрома" закупило бронемобили у "Богдан Моторс" Гладковского

ГП "Укроборонсервис" заказало в ДочП "Автосборочный завод №1" ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" шесть бронемобилей за 44,49 млн грн.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро".

Детали: Сообщается, что соглашение заключили 30 сентября. Шесть бронированных военных автомобилей по 7,42 млн грн. каждый должны поставить до 20 ноября.

Согласно документам, аванс 70% выплатят в течение десяти банковских дней после подписания соглашения, а остаток – в течение месяца после поставки. Других деталей в отчете о заключении договора нет.

"Укроборонсервис" является дочерним предприятием государственной компании "Укрспецэкспорт" из состава госконцерна "Укроборонпром".

Среди прочей продукции оно производит мобильные минометные установки "Барс-8ММК" и машины артиллерийской разведки "Барс-8АР" на базе легкого бронемобиля "Барс-8".

Бронемобиль "Барс-8" на платформе пикапа Dodge Ram производит корпорация "Богдан" в Черкассах совместно с ЗАО "Научно-производственное объединение "Практика" Олега Высоцкого.

Отмечается, что "Барс-8" имеет противоминную и баллистическую защиту по стандарту STANAG 4569 Level 2 и находится на вооружении с 2020 года.

Совладельцем "Богдан Моторс" ранее был экс-президент Петр Порошенко. Сейчас компания принадлежит его бизнес-партнеру Олегу Гладковскому (Свинарчук), бывшему первому заместителю секретаря СНБО.

В прошлом году его сын Игорь Гладковский с друзьями фигурировал в скандале с "Укроборонпромом".

Украинская правда