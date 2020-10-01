Еврокомиссия готовится к иску против Британии из-за нарушения соглашения о Brexit - СМИ

Еврокомиссия готовится послать Британии официальное сообщение (letter of formal notice) в связи с нарушением последней соглашения о выходе из ЕС.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда"

Такое сообщение от ЕК является первым шагом к возможному иску против Британии в суде ЕС.

По словам источника, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна официально сообщить об этом сегодня в ближайшие часы.

Напомним, 30 сентября члены Палаты общин парламента Великобритании окончательно поддержали спорный законопроект о внутреннем рынке, который противоречит части соглашения о Brexit, заключенного между Брюсселем и Лондоном.

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Европейская правда