Марсоход Perseverance преодолел треть пути к "красной" планете

На 62-й день полета марсохода Perseverance ("Настойчивость") в центре управления NASA планово провели вторую корректировку его траектории.

Об этом сообщает NASA.

Марсоход уже пролетел 169 миллионов километров, до Красной планеты аппарату осталось преодолеть еще около 300 миллионов километров. Прибыть на Марс Perseverance должен 18 февраля 2021.

Согласно онлайн-данным NASA, на момент публикации новости скорость составляет 105 809 км/час относительно Солнца.

Местом посадки исследовательского аппарата выбрали 45-километровый кратер Езеро. Это место на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса было выбрано из списка 60 возможных мест посадки. Считается, что 3,5–3,9 миллиарда лет назад здесь располагались дельта реки и озеро, сообщает its.ua.

Марсоход будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологических форм жизни. В частности, он соберет образцы грунта, а также будет изучать климат и погоду на планете.

Кроме этого, он доставит на Марс образцы материалов, из которых планируют делать скафандры для высадки людей на поверхность Луны и, в дальнейшем, Марса. Инженеры проверят, как на образцы повлияет марсианская среда.

Сообщается, что аппарат укомплектован 23 специализированными камерами, усовершенствованной навигационной системой, экстремальной установкой, которая сможет собрать образцы марсианского воздуха, а также - 2 микрофона, благодаря которым человечество может впервые услышать, как звучит Марс.

Также впервые в составе миссии на Марс будет беспилотник - 1,8-килограммовый мини-вертолет Ingenuity ("Изобретательность").

Общие затраты на создание марсохода и его запуск оценивают в $2,1-2,7 миллиарда.

Напомним:

14 июля 2020-го в 23:51 по киевскому времени космическое агентство ОАЭ впервые в истории страны отправило на Марс собственный зонд.

23 июля Китай отправил на Марс спускаемый аппарат и марсоход.

Украинская правда