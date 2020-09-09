Экс-глава Госэкоинспекции Фирсов хочет обжаловать назначение своего преемника

Экс-глава Государственной экологической инспекции Егор Фирсов подал иск в Окружной админсуд Киева об отмене распоряжения правительства о назначении Андрея Мальованого на должность председателя этого ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что по мнению истца обжалуемое распоряжение, нарушает его права и является незаконным.Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним:

Фирсова назначили временным главой Государственной экологической инспекции в ноябре 2019 года.

13 мая Фирсов заявил, что Кабмин уволил его с должности, и что причины такого решения он не знает.

"Никаких причин такого решения мне не объясняли, разговоров по этому поводу с премьером у меня не было.

Но я, конечно, знал, что такое решение готовится. И судя по тому, какая политическая картина вырисовывается, мое увольнение было только вопросом времени. В последние дни было много предложений "порешать и официально убрать приставку и.о.", но таких переговорщиков я посылал куда подальше", - писав Фирсов в Facebook.

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Экономическая правда