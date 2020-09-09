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Глава Netflix: Не вижу никаких плюсов удаленной работы

Среда, 9 сентября 2020, 15:07
 

Глава Netflix Рид Хастингс не разделяет мнения о том, что удаленная работа — хорошая альтернатива офисной.

О своем отношении к удаленной работе Хастингс рассказал в интервью The Wall Street Journal передает ain.ua

"Не вижу никаких плюсов (удаленной работы — ред.). Невозможность работать лицом к лицу, особенно — в международном масштабе, это — чистый негатив", — отметил он в комментарии изданию.

По его прогнозу, пятидневную рабочую неделю в офисе сменит четырехдневная: большинство офисных сотрудников будет продолжать работать из дому по крайней мере один день в неделю, даже после того, как пандемия закончится. "Могу поспорить, именно к этому придут многие компании", — отметил он.

Хастингс также сообщил изданию, что 8600 сотрудников компании не должны будут возвращаться в офисы, пока не появится одобренная вакцина от коронавируса. По его словам, Netflix уже возобновил работу над своими сериалами, фильмами и документальными лентами.

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