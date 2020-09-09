Портфель неработающих кредитов в госбанках хотят сократить на 305 миллиардов
Среда, 9 сентября 2020, 15:10
Совет по финстабильности одобрил разработанные госбанками планы, которые предусматривают сокращение их портфеля неработающих кредитов на 305 млрд грн за 3 года.
Об этом говорится в отчете о деятельности Совета по финансовой стабильности в период с августа 2019 по июль 2020 года.
Снизить уровень NPL, накопленных на балансах государственных банков, за три года на 305 млрд грн планируют за счет:
- списания с баланса проблемных кредитов, зарезервированных на 100%. В то же время банки продолжат работу по взысканию с должников;
- реструктуризации жизнеспособных кредитов;
- взыскания залогового имущества с последующей реализацией;
- продажи или переуступки прав требования по проблемным портфелями.
Напомним:
В первом полугодии госбанки сократили портфель NPL в 391 млрд грн, а их доля в кредитном портфеле сектора уменьшилась до 63,1% (на 1 января 2020 - 64,8%).
Экономическая правда
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