Портфель неработающих кредитов в госбанках хотят сократить на 305 миллиардов

Совет по финстабильности одобрил разработанные госбанками планы, которые предусматривают сокращение их портфеля неработающих кредитов на 305 млрд грн за 3 года.

Об этом говорится в отчете о деятельности Совета по финансовой стабильности в период с августа 2019 по июль 2020 года.

Снизить уровень NPL, накопленных на балансах государственных банков, за три года на 305 млрд грн планируют за счет:

списания с баланса проблемных кредитов, зарезервированных на 100%. В то же время банки продолжат работу по взысканию с должников;

реструктуризации жизнеспособных кредитов;

взыскания залогового имущества с последующей реализацией;

продажи или переуступки прав требования по проблемным портфелями.

Напомним:

В первом полугодии госбанки сократили портфель NPL в 391 млрд грн, а их доля в кредитном портфеле сектора уменьшилась до 63,1% (на 1 января 2020 - 64,8%).

Экономическая правда