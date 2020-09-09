"Дію" можно будет использовать вместо паспорта летая Украиной

Правительство разработало законопроект, которым предлагается предоставить украинцам возможность путешествовать самолетами в пределах Украины, предъявляя электронный паспорт или заграничный э-паспорт.

Соответствующее решение с однодневной доработкой принял Кабинет министров 9 сентября, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Для воздушных перевозок в пределах Украины вместо обычного и заграничного паспортов можно будет предъявлять аналоги этих документов в электронном виде через приложение государственных услуг "Дія".

Планируется также разрешить членам экипажа при осуществлении внутренних перелетов идентифицировать себя при помощи е-паспорта или е-паспорта для выезда за границу.

Экономическая правда