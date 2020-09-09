Промышленный безвиз с ЕС и нулевая декларация: Кабмин принял План приоритетных действий

Кабмин на заседании 9 сентября утвердил с технико-юридическими правками План приоритетных действий правительства, среди основных пунктов плана, в частности, промышленный безвиз с ЕС, законопроект о свободной экономической зоне для IТ-отрасли и нулевая декларация.

Об этом сообщает "Правительственный портал".

По словам премьера Дениса Шмыгаля, документ фундаментальный и в нем содержится 690 пунктов.

"Каждый пункт имеет обоснования его важности, ответственных исполнителей, срок выполнения, индикатор выполнения и ожидаемые результаты.

Соответственно, украинский бизнес, аналитические центры, народные депутаты и вообще каждый украинец сможет ознакомиться с конкретными предложениями и планами работы министерств. Это те планы, которые помогут ускорить восстановление экономики и помочь людям", - сказал Шмыгаль.

Он выделил из Плана действий следующие пункты:

Работа с Европейским Союзом над "промышленным безвизом" и обновлением Соглашения об ассоциации. Представление более 30 евроинтеграционных законопроектов в рамках правительственной программы "Путь в Европу".

Наработки законопроекта о свободной экономической зоны для IТ-отрасли.

Продление на 6 месяцев после окончания карантина моратория на госконтроль и проверки бизнеса.

Поддержка экспорта через обновление соответствующего агентства.

Создание Фонда развития сельских территорий.

Введение стимулов для молодых семей, которые хотят начать фермерское хозяйство.

Введение "нулевой декларации", то есть амнистия капиталов.

Завершение ликвидации Государственной фискальной службы, а также обеспечение условий для создания нового эффективного органа, который будет расследовать экономические преступления.

Комплексная реформа таможни (открытая онлайн-база стоимости товаров, уменьшение субъективного влияния таможенника на все процедуры).

Установление более полусотни систем автоматического взвешивания на дорогах для предотвращения их разрушения.

Окончательная ликвидация коррупционного монстра ГАСИ и диджитализация разрешительных процедур в строительстве.

Продажа разрешений на пользование недрами исключительно на открытых онлайн-торгах.

Напомним:

В проекте плана действий правительства на 2020 год предусматривается приватизация до конца года АО "Объединенная горно-химическая компания", ПАО "Одесский припортовый завод", ГП "Завод "Электротяжмаш", угольной компании "Краснолиманская" и ЧАО "Президент- отель".

Экономическая правда