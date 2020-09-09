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Промышленный безвиз с ЕС и нулевая декларация: Кабмин принял План приоритетных действий

Среда, 9 сентября 2020, 14:54
 

Кабмин на заседании 9 сентября утвердил с технико-юридическими правками План приоритетных действий правительства, среди основных пунктов плана, в частности, промышленный безвиз с ЕС, законопроект о свободной экономической зоне для IТ-отрасли и нулевая декларация.

Об этом сообщает "Правительственный портал".

По словам премьера Дениса Шмыгаля, документ фундаментальный и в нем содержится 690 пунктов.

"Каждый пункт имеет обоснования его важности, ответственных исполнителей, срок выполнения, индикатор выполнения и ожидаемые результаты.

Соответственно, украинский бизнес, аналитические центры, народные депутаты и вообще каждый украинец сможет ознакомиться с конкретными предложениями и планами работы министерств. Это те планы, которые помогут ускорить восстановление экономики и помочь людям", - сказал Шмыгаль.

Он выделил из Плана действий следующие пункты:

  • Работа с Европейским Союзом над "промышленным безвизом" и обновлением Соглашения об ассоциации. Представление более 30 евроинтеграционных законопроектов в рамках правительственной программы "Путь в Европу".
  • Наработки законопроекта о свободной экономической зоны для IТ-отрасли.
  • Продление на 6 месяцев после окончания карантина моратория на госконтроль и проверки бизнеса.
  • Поддержка экспорта через обновление соответствующего агентства.
  • Создание Фонда развития сельских территорий.
  • Введение стимулов для молодых семей, которые хотят начать фермерское хозяйство.
  • Введение "нулевой декларации", то есть амнистия капиталов.
  • Завершение ликвидации Государственной фискальной службы, а также обеспечение условий для создания нового эффективного органа, который будет расследовать экономические преступления.
  • Комплексная реформа таможни (открытая онлайн-база стоимости товаров, уменьшение субъективного влияния таможенника на все процедуры).
  • Установление более полусотни систем автоматического взвешивания на дорогах для предотвращения их разрушения.
  • Окончательная ликвидация коррупционного монстра ГАСИ и диджитализация разрешительных процедур в строительстве.
  • Продажа разрешений на пользование недрами исключительно на открытых онлайн-торгах.

Напомним:

В проекте плана действий правительства на 2020 год предусматривается приватизация до конца года АО "Объединенная горно-химическая компания", ПАО "Одесский припортовый завод", ГП "Завод "Электротяжмаш", угольной компании "Краснолиманская" и ЧАО "Президент- отель".

Экономическая правда

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Кабмин

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