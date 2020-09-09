Промышленный безвиз с ЕС и нулевая декларация: Кабмин принял План приоритетных действий
Кабмин на заседании 9 сентября утвердил с технико-юридическими правками План приоритетных действий правительства, среди основных пунктов плана, в частности, промышленный безвиз с ЕС, законопроект о свободной экономической зоне для IТ-отрасли и нулевая декларация.
Об этом сообщает "Правительственный портал".
По словам премьера Дениса Шмыгаля, документ фундаментальный и в нем содержится 690 пунктов.
"Каждый пункт имеет обоснования его важности, ответственных исполнителей, срок выполнения, индикатор выполнения и ожидаемые результаты.
Соответственно, украинский бизнес, аналитические центры, народные депутаты и вообще каждый украинец сможет ознакомиться с конкретными предложениями и планами работы министерств. Это те планы, которые помогут ускорить восстановление экономики и помочь людям", - сказал Шмыгаль.
Он выделил из Плана действий следующие пункты:
- Работа с Европейским Союзом над "промышленным безвизом" и обновлением Соглашения об ассоциации. Представление более 30 евроинтеграционных законопроектов в рамках правительственной программы "Путь в Европу".
- Наработки законопроекта о свободной экономической зоны для IТ-отрасли.
- Продление на 6 месяцев после окончания карантина моратория на госконтроль и проверки бизнеса.
- Поддержка экспорта через обновление соответствующего агентства.
- Создание Фонда развития сельских территорий.
- Введение стимулов для молодых семей, которые хотят начать фермерское хозяйство.
- Введение "нулевой декларации", то есть амнистия капиталов.
- Завершение ликвидации Государственной фискальной службы, а также обеспечение условий для создания нового эффективного органа, который будет расследовать экономические преступления.
- Комплексная реформа таможни (открытая онлайн-база стоимости товаров, уменьшение субъективного влияния таможенника на все процедуры).
- Установление более полусотни систем автоматического взвешивания на дорогах для предотвращения их разрушения.
- Окончательная ликвидация коррупционного монстра ГАСИ и диджитализация разрешительных процедур в строительстве.
- Продажа разрешений на пользование недрами исключительно на открытых онлайн-торгах.
Напомним:
В проекте плана действий правительства на 2020 год предусматривается приватизация до конца года АО "Объединенная горно-химическая компания", ПАО "Одесский припортовый завод", ГП "Завод "Электротяжмаш", угольной компании "Краснолиманская" и ЧАО "Президент- отель".
Экономическая правда
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