5 главных цифровых тенденций бизнес-трансформации на кризисный 2021 

До текущего года диджитал-преобразования были максимально сведены к тренд-ориентирам и экспериментам, а риски обсуждались в контексте применения технологий.

Сегодня учет рисков в каждой индустрии – стратегический базис в гонке на выживание.

По оценкам Gartner, в рамках даже частичной цифровизации ближайшие несколько лет бизнес будет "выплывать" на пяти китах: сокращение затрат, цифровое масштабирование, онлайн-рост и организационные изменения.

Каждый из кейсов потребует оперативного освоения необходимых для этого цифровых решений.

1. Автоматизация для оптимизации

Ограничение бюджета и сокращение ресурсов – безболезненный процесс, если пройти его с помощью RPA или ML.

Даже без масштабирования это избавит от любой офлайн-рутины и поддержит бизнес-процессы 24/7 в рабочем состоянии независимо от уровня нездоровья внешней экономической среды. По данным McKinsey, рост применения RPA за последние полгода увеличился на треть.

В среднем, используя даже заурядные решения, компании могут автоматизировать до 70% своих процессов.

2. Визуализация для прозрачности

Самая "активная" прозападная технология сегодня – "цифровые близнецы": позволяет с помощью встраиваемых в физические объекты предприятия датчиков не только собирать данные по принципу IoT, но и создавать цифровые модели каждого из подключенных объектов для получения прозрачного представления о каждом текущем операционном процессе.

Так проще визуализировать риски, планировать затраты и управлять ресурсами.

По данным Gartner, к концу 2021 "цифровых двойников" будут использовать до 50% крупных промышленных компаний, за счет чего повысят свою эффективность на 10%.

3. Кибербезопасность для стабильности

Не новость, а закон: даже если цифровая трансформация компании сводится к банальному переходу на онлайн-сервисы, с изменениями бизнес-модели и ИТ-инфраструктуры всегда приходит риск потенциальной уязвимости.

Необходимо иметь эффективные методы управления и планы аварийного восстановления, чтобы продолжать работу даже тогда, когда некоторые части инфраструктуры оказываются скомпрометированными.

4. Искусственный интеллект для устойчивости

Устойчивость - ключевой аспект для компании, где доверие – эквивалент стабильности и прогресса. Оба фактора вполне постижимы для AI или Process Mining, когда человеческий фактор тормозит или дорого обходится.

Помимо привычной прогнозной аналитики и управления данными, выгоды включают сокращение расходов, оптимизацию активов, конкурентную дифференциацию, управление временем, финансами и клиентским спросом.

Согласно исследованию Accenture, 88% компаний, использующих AI последние два года в разных целях, повысили свои основные показатели эффективности более чем на 200%.

5. Платформы интеграции для масштабирования

Интеграция на основе API сегодня не выбор, а вопрос выживания, притом запустить подобный проект даже в условиях кризиса несложно.

Исследование 2020 от Forrester по внедрению интеграционных API-платформ в компаниях разных отраслей (здравоохранение, страхование, CPG, финансы, промышленность) показывает, что средняя рентабельность инвестиций составляет 445% за 3 года.

Технология позволяет объединить и отладить работу различных ИТ-сервисов и таким образом сбалансировать экономическую эффективность, универсальность операций и безопасность.

Автор: Юрий Чубатюк, Президент группы компаний Everest