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Минюст подал жалобу на судью Вовка из-за 10 миллиардов для Суркисов

Среда, 9 сентября 2020, 09:07
Министерство юстиции подало жалобу на судью Печерского районного суда Киева Сергея Вовка в Высший совет правосудия из-за решения о взыскании около 10 млрд гривен из "Приватбанка" в пользу братьев Суркисов без рассмотрения дела по существу.

Источник: министр юстиции Денис малюська в facebook

Детали: Кроме жалобы в ВСП, Минюст уже подал апелляционную жалобу на постановление Вовка.

Министр также напомнил, что в парламенте уже зарегистрирован законопроект, который блокирует выплату средств.

Кроме того, Малюська считает, что судья Печерского суда "именем Украины принял по сути украсть 10 млрд гривен".

Что предшествовало: Печерский районный суд Киева 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному ПриватБанку об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $ 350 млн (более 9 млрд грн).

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Ключевые судебные дела по Приватбанку

Украинская правда

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Приватбанк Минюст Суркис

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