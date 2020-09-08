Польша о "Северном потоке-2": Германия получила последний сигнал тревоги
По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, события в Беларуси и отравление российского оппозиционера Алексея Навального является последним сигналом тревоги для того, чтобы Германия остановила строительство газопровода "Северный поток-2".
Об этом Моравецкий заявил в интервью Bloomberg TV.
"Навальный - очень печальный пример того, как Россия обращается со своими гражданами и лидерами оппозиции. Это должно быть не только строго осуждено, должны быть санкции", - убежден Моравецкий.
Он выразил надежду, что дискуссия относительно остановки строительства "Северного потока-2", которая началась в Германии, повлияет на решение Берлина по трубопроводу.
"Слыша, что говорят лидеры в Германии, например Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Армин Лашет или Фридрих Мерц, я думаю, что люди, которые принимают решения, изменят их", - отметил Моравецкий.
По его мнению, Германия постепенно признает, что строительство газопровода является политическим проектом.
"Последние события в Беларуси, где Путин явно угрожает вторжением, и то, что он сделал с Навальным, должны стать последним сигналом тревоги для Германии в контексте "Северного потока-2", - считает Матеуш Моравецкий.
Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель уже не исключает, что газопровод "Северный поток-2" может попасть под санкции в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
Ранее Меркель не раз подтверждала, что "Северный поток-2" будет завершен. Она заявляла, что вопрос газопровода и отравления Навального не следует связывать и трубопровод должен быть достроен.
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