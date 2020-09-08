Кредобанк вводит сервис "Видеоконсультант онлайн" (укр)

З вересня 2020 року Кредобанк впровадив в експлуатацію новий офіційний канал віддаленого обслуговування для існуючих та потенційних клієнтів – сервіс "Відеоконсультант онлайн".

Новий сервіс дає можливість отримати консультацію та замовити банківські послуги за допомогою інтернет-відеозв’язку та на сьогодні є єдиним таким сервісом в Україні.

На першому етапі сервіс "Відеоконсультант онлайн" дає можливість отримати консультації загального характеру з приводу іпотечного кредитування банку та отримання кредитів на розвиток бізнесу за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Окрім того, роздрібні клієнти банку, що перебувають за кордоном, можуть отримати консультацію з будь-яких банківських послуг та здійснити дії з рахунком, що можливі при дзвінку на гарячу лінію банку.

Щоб скористатися сервісом, який працює на платформі Google Meet, потрібно мати смартфон або комп’ютер з веб-браузером, мікрофоном та відеокамерою та замовити відеодзвінок консультанта банку на сторінці сервісу.

Відеоконсультації відбуватимуться з 9.00 до 17.00 у робочі дні, прийом заявок на консультацію відбувається цілодобово. Користування сервісом – безкоштовне.

"Сервіс "Відеоконсультант онлайн" є черговим етапом розвитку дистанційних каналів обслуговування Кредобанку.

Відтепер потенційні клієнти можуть дистанційно отримати повноцінну консультацію менеджера банку щодо банківських послуг так само, як це було б у відділенні банку, а клієнти, що перебувають за кордоном – отримати послуги гарячої лінії банку без потреби здійснювати дорогі телефонні дзвінки.

Найближчим часом ми впровадимо можливість отримання відеоконсультацій із будь-яких банківських послуг Кредобанку", – говорить перший заступник голови правління АТ "Кредобанк" Войцєх Тарасюк.

Розвиток дистанційних каналів обслуговування є одним із ключових пріоритетів розвитку Кредобанку.

Нині у банку працює сервіс онлайн-відкриття рахунків для фізичних осіб, який дозволяє відкривати рахунки та отримувати банківські карти без візиту до відділення, послуга дистанційного відкриття рахунків для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, послугу дистанційного замовлення довідки за чинним кредитом через заповнення заявки на сайті банку, а також новий онлайн-банкінг для роздрібних клієнтів та послуга онлайн-подачі звітності позичальниками – юридичними особами.

Окрім того, банк надає можливість здійснити онлайн-платіж за послуги пункту подачі візових анкет, а також придбати поліс туристичного страхування або страхування авто без візиту у відділення.