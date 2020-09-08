К концу года на дорогах Украины будет 270 камер фотофиксации, затем ещё 400

220 камер автоматической фотофиксации нарушений правил дорожного движения планируется установить до конца 2020 года в Украине на дорогах государственного значения в дополнение к 50 уже имещющимся, а в последующие годы планируется установить еще 400.

Об этом заявил глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков передает Интерфакс-Украина.

"На этот год у нас уже подписан контракт на дополнительные 220 комплексов фотофиксации, которые будут установлены на дорогах государственного значения.

Таким образом, общее количество комплексов фотофиксации составит уже 270.

Также на следующие годы, на следующую программу у нас запланированы дополнительные 400 комплексов фотофиксации на дороги государственного значения, а также доработка программного обеспечения для того, чтобы выполнять дополнительные функции по дополнительным нарушениям", - сказал Хомяков.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий также анонсировал покупку уже в этом году четырех тестовых комплексов фиксации нарушений "Фантом".

"Одним из эффективных методов фиксации является фиксация нарушений полицейскими непосредственно в авто. В специализированном транспортном средстве устанавливается специальный прибор, который будет фиксировать правонарушения происходящие, так сказать, вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении.

... С другой стороны - это дополнительный эффект превенции, когда водители знают, что может появиться такое авто, которое, как правило, за рубежом используется без специальной символики или с 3D-пленкой, которая видима только под углом 90 градусов", - сказал Белошицкий.

Напомним:

В Министерстве внутренних дел отмечают высокий процент оплаты штрафов водителями, которые нарушают правила дорожного движения, что фиксирует автоматическая система.