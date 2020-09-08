Зеленский: Мы "уничтожили" 90% тендерных "троллей" по строительству дорог

Президент Владимир Зеленский заявил, что государство решило проблему с тендерными "троллями", зарабатывающими большие деньги на некачественном строительстве дорог.

Об этом он сказал на брифинге во время рабочей поездки в Сумскую область, передает "Интерфакс-Украина".

По совам президента, в регионе дороги действительно строят несколько медленнее, чем в других областях, но это не связано с недоработкой местного "Укравтодора" или руководства области.

"Это связано с тем, что действительно много проектов было заблокировано на уровне Антимонопольного комитета. Потому что существуют такие тендерные "тролли". Мы 90% таких "троллей", которые существовали и зарабатывали миллионы на таком ценовом демпинге тендеров, практически всех "уничтожили ", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что те, кто еще и строил некачественные дороги, теперь не могут смириться с тем, что не могут выиграть тендеры, и борются как могут.

"Они демпингуют с ценами, блокируют заявлениями в Антимонопольный комитет, через суды останавливают строительство", - добавил глава государства.

По его словам, если бы не блокирование через суды и АМКУ, темпы строительства дорог были бы намного выше.

Зеленский также заверил, что взятые на себя обязательства по дорогах общегосударственного значения контролируются, а главы "Укравтодора" и обладминистрации сообщают, что до конца года все будет завершено.