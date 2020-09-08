Авиатрафик Украины замедлил падение, за август "всего" минус 56%

Общее количество полетов, которым в августе 2020 года Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживанием, составляет 16 690 рейсов, что на 56,3% меньше, чем в августе 2019 года.

Об этом сообщает пресс служба "Украэроруха".

Украинские авиакомпании выполнили 6373 рейса (на 45,5% меньше, чем в августе прошлого года), иностранные авиакомпании - 10317 рейсов (-61,1%).

По типам полетов: 2519 выполненных в августе рейсов были внутренние (-15,7%), 8249 - международные (-50,4%), 5922 - транзитные (-68,2%).

Украина повторно ввела ограничения на пересечение границы для иностранных граждан - с 28 августа по 28 сентября. Будут ли продолжены эти ограничения, пока неизвестно.

В госкомпании считают, что уже сейчас очевидно, что динамика постепенного восстановления авиатрафика, которая наблюдалась в предыдущие месяцы, существенно замедлится в течение сентября.

Если сравнивать с предыдущими месяцами, в июле 2020 года Украэрорух обслужил 12 195 рейсов, в июне - 4584 рейсы.

Постепенное оживление воздушного движения в Украине началось с восстановлением внутренних пассажирских авиаперевозок 5 июня и запуском международного авиасообщения с 15 июня этого года.

В начале карантина, за последние недели марта количество полетов в воздушном пространстве Украины уменьшилась более чем на 96%, а 4 районные диспетчерские центры Украэроруха течение нескольких недель входили в европейское список центров с самым большим падением трафика.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) недавно призвала правительства стран мира искать пути восстановления авиационной отрасли и открыть границы, которые пока остаются преимущественно закрытыми.

Поскольку это существенно снижает спрос на авиаперевозки и туристические услуги, мобильность населения в целом, а сдерживание авиации негативно сказывается на мировой экономике.