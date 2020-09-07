Меркель не исключает санкций по "Северному потоку-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель уже не исключает, что газопровод "Северный поток-2" может попасть под санкции в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом в понедельник, 7 сентября, заявил ее представитель Штеффен Зайберт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Bild.

"Канцлер согласна с заявлениями, сделанными министром иностранных дел на выходных", - сказал Зайберт в понедельник в Берлине, имея в виду возможную реакцию ЕС на отравление Навального.

Речь о заявлении главы МИД Хайко Мааса, который озвучил надежду, что Россия своим отказом в расследовании отравления Навального "не заставит Германию изменить свою позицию по "Северному потоку-2 ".

При этом Маас признал, что прекращение строительства трубопровода повредит немецким и европейским компаниям. Вместе с тем, по мнению немецкого министра, сужать дискуссию вокруг давления на Москву исключительно к теме реализации "Северного потока-2" неправильно.

Сама канцлер еще на прошлой неделе подтверждала, что "Северный поток-2" будет завершен. Ранее Меркель также заявляла, что вопрос газопровода и отравления Навального не следует связывать и трубопровод должен быть достроен.

Вместе с тем Зайберт подчеркнул, что пока рано делать какие-либо заявления о санкциях. Берлин ожидает, что российское правительство объяснит причины отравления критика Кремля Навального.

2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы вещества в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

Меркель заявила, что не сомневается в том, что Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

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Европейская правда