Беларусь за август потеряла почти 16% золотовалютных резервов
По состоянию на 1 сентября 2020 года международные резервы Республики Беларусь составили 7,458 млрд долларов - в августе Беларусь потеряла 1,4 млрд долларов или 15,8% из всех золотовалютных резервов страны.
Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка Беларуси.
"Снижение уровня международных резервных активов по итогам августа в основном обусловлено продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".
При этом правительством и Национальным банком Республики Беларусь выполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 351,7 млн долларов", - говорится в сообщении.
"Поддержанию уровня золотовалютных резервов в августе способствовало поступление средств от продажи облигаций Министерства финансов, номинированных в иностранной валюте, а также поступления иностранной валюты в бюджет", - добавили в центробанке Беларуси.
По плану центробанка Беларуси объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.
Напомним:
Нацбанк Беларуси приостанавливает с 24 августа по 15 сентября 2020 года проведения постоянно доступных операций поддержки ликвидности в форме кредитов овернайт.
Ранее облигации Республики Беларусь упали на торгах на бирже на фоне протестов после президентских выборов и возможных санкций со стороны США и ЕС.
Экономическая правда
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