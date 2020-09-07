Беларусь за август потеряла почти 16% золотовалютных резервов

По состоянию на 1 сентября 2020 года международные резервы Республики Беларусь составили 7,458 млрд долларов - в августе Беларусь потеряла 1,4 млрд долларов или 15,8% из всех золотовалютных резервов страны.

Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка Беларуси.

"Снижение уровня международных резервных активов по итогам августа в основном обусловлено продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

При этом правительством и Национальным банком Республики Беларусь выполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 351,7 млн долларов", - говорится в сообщении.

"Поддержанию уровня золотовалютных резервов в августе способствовало поступление средств от продажи облигаций Министерства финансов, номинированных в иностранной валюте, а также поступления иностранной валюты в бюджет", - добавили в центробанке Беларуси.

По плану центробанка Беларуси объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.

Напомним:

Нацбанк Беларуси приостанавливает с 24 августа по 15 сентября 2020 года проведения постоянно доступных операций поддержки ликвидности в форме кредитов овернайт.