Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

7 сентября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:10 установились на уровне 27,76 - 27,78 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 14:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,73 - 27,75 гривни;

Евро - 32,80 - 32,83 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,60 - 27,82 гривни. Евро покупают по 32,41 гривни, продают по 32,88 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,63 - 27,72 гривни, евро - 32,64 - 32,69 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 7 сентября на уровне 27,73 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,85 грн (на 4 сентября - 32,73 гривни).

7 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,76 гривни.

Экономическая правда