Прокат электросамокатов: КГГА и Bolt нашли компромисс
Компания Bolt и КГГА определили совместные действия по урегулированию правовой коллизии относительно введения в столице сервиса по прокату электросамокатов.
Об этом говорится в совместном заявлении Bolt и киевской власти, передает пресс-служба КГГА.
Стороны, в частности, договорились, что действующее законодательство сегодня не имеет эффективного регулирования по использованию и безстанционного проката электросамокатов.
"Такие виды транспорта, как электросамокаты, никоим образом не определены в Правилах дорожного движения (ПДД). И полностью отсутствует законодательная база, которая бы регулировала их использование.
Это может приводить к аварийным ситуациям на дорогах и пешеходных тротуарах. Поэтому для данного вида транспорта необходимо введение особых норм и правил безопасности. Основная цель - сделать водителей электросамокатов и других видов так называемого "микротранспорта" полноценными участниками дорожного движения с соответствующими правами и обязанностями", - говорится в сообщении.
"Учитывая спрос на электросамокаты как вспомогательное транспортное средство, КГГА будет способствовать воплощению проектов, которые начала компания Bolt. Но - руководствуясь нормами законодательства, правилами и безопасностью жителей и гостей столицы", - добавили в КГГА.
Кроме этого, стороны договорились срочно разработать свод правил по безопасности и использованию, какими будут пользоваться пользователи самокатов в течение тестового периода, который продлится до конца сезона 2020 года (ориентировочно октябрь-ноябрь).
Отмечается, что создадут совместную рабочую группу с привлечением представителей администрации города, полиции, народных депутатов и представителей бизнеса для обсуждения и выработки предложений по законодательному регулированию на уровне города и государства.
Напомним:
Bolt запустил сервис проката электросамокатов в Киеве, первые 5 локаций уже работают в центре столицы.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что компания Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице.
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к депутатам Верховной Рады разработать и внести на одном из ближайших заседаний изменения в законодательство о дорожном движении.
Киевская власть пока не имеет оснований требовать от бизнеса получения каких-либо разрешений и согласований на запуск проката электросамокатов, поскольку прокат таких самокатов в Украине законодательно не запрещен, заявляли в Bolt.
Экономическая правда
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