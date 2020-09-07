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В минобороны Германии допустили санкции против "Северного потока-2"

Понедельник, 7 сентября 2020, 10:30
 

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр готова к обсуждению санкций против России, в том числе и в отношении недостроенного газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает DW.

"Я всегда говорила, что "Северный поток-2" - далеко не самый любимый мой проект", - подчеркнула глава консервативной партии Христианско-Демократический союз.

"Для меня всегда было понятно, что здесь нужно учитывать обоснованные интересы безопасности стран Центральной Европы и Украины", - добавила Крамп-Карренбауэр.

По ее мнению, дальнейшие шаги Германии будут зависеть от действий Москвы. Доказанное использование химического оружия ставит очень серьезные вопросы к российскому руководству, считает глава минобороны ФРГ.

 "Европа и мир ждут ответов на них", - подчеркнула она.

Ранее в тот же день министр иностранных дел Германии Хайко Маас указал, что "надеется на то, что Россия не заставит ФРГ изменить свою позицию по "Северному потоку-2". В то же время глава немецкой дипломатии признал, что отказ от завершения строительства газопровода нанесет ущерб интересам ряда фирм из Германии и других европейских стран.

До сих пор правительство Германии не связывало отравление Навального со строительством газопровода. В частности, канцлер Ангела Меркель заявила, что вопрос газопровода "Северный поток-2" и отравления Навального не следует связывать и трубопровод должен быть достроен.

Европейская правда

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Северный поток

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