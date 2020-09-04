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Подозрение на 50 миллионов: президента банка "Аркада" взяли под стражу

Пятница, 4 сентября 2020, 19:10

В пятницу, 4 сентября 2020 года, суд применил к президенту АО АКБ "Аркада" Константина Паливоды мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 21 млн гривен.

Источник: пресс-служба прокуратуры Киева

Детали: Подозреваемого взяли под стражу в зале суда.

Ему сообщено о подозрении в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "патриотика" в сумме 50 млн гривен.

 

Напомним: На основании решения правления Национального банка Украины от 25.08.2020 "Об отнесении АО АКБ" АРКАДА" к категории неплатежеспособных", в банке введена временная администрация.

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Украинская правда

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Аркада НБУ

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