SpaceX испытала корабль для полетов на Марс
Пятница, 4 сентября 2020, 10:30
Компания Илона Маска SpaceX 3 сентября провела успешное испытание корабля Starship, который планируется использовать для полетов к Красной планете.
Источник: SpaceX.
Дословно: "Второе летное испытание корабля Starship. Высота полета 150 метров".
Second 150m flight test of Starship pic.twitter.com/ROa0kQZXLI
— SpaceX (@SpaceX) September 4, 2020
Детали: Тесты Starship SN6 проходили на пусковом комплексе в Бока Чика (штат Техас, США).
Напомним, что испытания Starship SN5 проходили месяц назад, 3 августа.
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