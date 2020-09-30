Пророссийская ботоферма распространяла пропаганду с 8 тысяч SIM-карт - СБУ
Службы безопасности Украины разоблачили пророссийскую "ботоферму", который распространяла пропагандистские материалы из РФ и так называемой "ДНР".
Источник: Пресс-служба СБУ
Дословно: "Сотрудники СБУ установили личности всех фигурантов, которые находятся на территории нашей страны.
Во время проведения обысков в Киеве и Донецкой области правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование. В частности, 4 GSM-шлюзы емкостью 32 канала каждый, 4 сим-банки емкостью 128 и 32 канала и 6 VoIP-шлюзов емкостью 32 канала".
Детали Правоохранители также изъяли 8 тысяч SIM-карт. Сейчас проверяется версия о причастности к "ботофермы" спецслужб и разведки так называемой "ДНР" и России.
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