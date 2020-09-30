В СБУ утверждают, что заявления о массовых жалобах бизнеса не соответствуют действительности

Заместитель руководителя по вопросам реформы СБУ Сергей Пунь заявил, что разговоры о том, что предприниматели якобы массово жалуются на давление Службы безопасности, являются манипулятивными и не соответствуют действительности.

Об этом он написал в колонке для УП.

По его словам, в действительности количество жалоб на СБУ в Совет бизнес-омбудсмена значительно меньше, чем на другие государственные органы.

"Не нужно манипулировать фантомным "кошмаренням" бизнеса - такие слова не подкреплены фактами. Стоит посмотреть на годовой отчет Совета бизнес-омбудсмена за 2019 год и все станет ясно", - подчеркнул Пунь, комментируя заявления отдельных экспертов и общественных активистов.

По его словам, согласно отчету Совета бизнес-омбудсмена за 2019 год, количество обращений по СБУ уменьшилось больше всего (-45% против 2018 и -59% против 2017 года).

"Поэтому в 2019 году было всего 17 жалоб на СБУ, тогда как на действия налоговиков жаловались 1073 раза, а на Нацполицию - 107. В то же время СБУ системно выполняет рекомендации, которые предоставляет Совет бизнес-омбудсмена", - отметил он.

Пунь заявил, что различные информационные атаки относительно функционала СБУ является свидетельством того, что вопрос реформы службы стал слишком политизированным.

"Навязывается мнение - если реформа не будет соответствовать чьим-то представлениям, пожеланием или требованиям, то значит она "неправильная". Но разве критика ради критики является маркером эффективности?" - считает он.

По его словам, в доработанном законопроекте по реформе СБУ, который сейчас рассматривают комитеты Верховной Рады, учтены предложения международных партнеров. В частности, по ограничению полномочий СБУ по противодействию огрпреступности, экономическим и коррупционным преступлениям.

Он добавил, что такие полномочия могут осуществляться только в пределах контрразведывательной деятельности.

"Есть предохранители, чтобы Служба занималась только делами государственной безопасности", - подчеркнул Пунь.

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Напомним:

Глава финкомитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что согласно законопроекту о создании Бюро экономической безопасности, СБУ все же не будет заниматься экономикой, как об этом ранее сообщал замглавы этого комитета Ярослав Железняк.

Как сообщал нардеп Железняк, налоговый комитет ВРУ на заседании 28 сентября, рассматривая законопроект о Бюро экономической безопасности ко 2 чтению, не смог поддержать одно из главных требований бизнеса - снизить влияние правоохранительных органов на бизнес.

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3087-д "О Бюро экономической безопасности" - правоохранительный орган, который будет заниматься уголовными нарушениями в сфере экономики и ликвидирует налоговую милицию.

Также законопроект предлагает забрать у СБУ полномочия по расследованию экономической преступности.

Согласно документу, законопроект предусматривает переходный период: уголовные производства будет переданы Генеральной прокуратуре, а затем в новый орган, который начнет свою деятельность, когда в его штате будет 30% работников.

Экономическая правда