Британия соединит морские ветровые электростанции подводной сетью, что позволит сэкономить

Компания National Grid Plc, работающая в Великобритании и США, планирует создать подводную энергосеть, которая объединит новые ветровые электростанции и интерконнекторы, через которые энергия поступает к потребителям. Это позволит более эффективно поставлять в сеть энергию, произведенную на станциях в море.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Сеть соединит между собой ряд ветровых электростанций, расположенных недалеко друг от друга, чтобы энергия из них поступала в общую подводную сеть для дальнейшей передачи.

Благодаря оптимизации различных расходов к 2050 году это позволит сэкономить около 7,7 млрд долларов средств потребителей.

Сегодня Британия имеет крупнейшую в мире сеть ветровых электростанций, расположенных в море. К 2030 году их количество должно возрасти в четыре раза, еще на 40 ГВт. Сооружение этих мощностей будет стоить ориентировочно 50 млрд фунтов стерлингов.

Кроме того, на прошлой неделе компания вместе с датским партнером Tennet BV объявили о намерении объединить сетью морские ветровые электростанции Великобритании и Дании.

"Использование ветровой энергии является ключевой составляющей правительственных планов сделать Британию экологически нейтральной до 2050 года", - отмечает Финтан Слай, представитель National Grid.

Европейская правда