10 миллионов от Эпицентра: уже известны имена 20 победителей

Проект "Миллионы добрых дел" национальной сети торговых центров "Эпицентр" завершился. В Киеве состоялся четвертый финал проекта, на котором была определена пятерка последних победителей.

Как проходил четвертый финал на канале Эпицентр в YouTube.

Из почти 3 тыс. заявок были выбраны 40, которые попали в полуфинал. Победителей определяло экспертное жюри на основе видеопрезентаций полуфиналистов и защиты бизнес-проектов. Каждый из 20 победителей получил грант в размере до 500 тыс. гривен на развитие собственного дела.

Итак, победителями последнего четвертого этапа проекта "Миллионы добрых дел" от Эпицентра стали:

Илларион Еськов из г. Каменское (Днепропетровская область), который варит швейцарский сыр грюер и мечтает о собственной профессиональной сыроварне.

"Спасибо компании "Эпицентр К", которая поверила в меня! Благодаря этому уже совсем скоро украинцы смогут полакомиться нашим натуральным творогом, который будет ничем не хуже швейцарского", - уверен Илларион.

Даже старинное ремесло может быть современным, убежден победитель проекта "Миллионы добрых дел" от Эпицентра кузнец Павел Белоус. Уже более 10 лет Павел обладает мастерской художественной ковки в Сумах.

"Мы хотим сохранить украинские традиции, но одновременно осовременить нашу продукцию. Мы будем кузницей № 1 в Сумской области и сможем продавать свою продукцию в Эпицентре".

- Вкусные пельмени моей тетушки имеют право попробовать все, - подумала год назад Диана Богузь из Винницы и начала крафтовое производство полуфабрикатов "Пельмеша".



За грант в размере 497 тыс. грн от Эпицентра Диана планирует открыть полноценный цех по производству полуфабрикатов и значительно увеличить производственные мощности.

Крымская татарка Леране Козакевич, из г. Ирпень, убегая от российской оккупации, вынуждена покинуть родину и переехать в Киевскую.

Предпринимательница узнала о полезных свойствах микрогрин, который стали активно использовать в кулинарии. Грант в размере 500 тыс. грн даст ей возможность начать сразу несколько проектов. Один из них - формат франшизы -предоставит возможность украинцам открывать собственное дело и создавать рабочие места", - говорит Леране.

Многие говорят, что творчество и бизнес - вещи несовместимые. Но digital-скульптор Екатерина Орлова из Харькова решила развенчать этот миф. Уже пять лет она создает скульптуры на заказ, но мечтает открыть собственное производство. Выиграв грант в почти полмиллиона гривен, она сможет открыть полноценную мастерскую и купить современное оборудование.

Приз зрительских симпатий и средства на собственное дело в размере грантовой заявки (500 тыс. грн) получил участник четвертого финала проекта "Миллионы добрых дел" Андрей Печерица.

Предприниматель из Полтавы представил свою идею экологических велокофеен, которые будут работать от солнечных батарей.